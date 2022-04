Gara clandestina a Parma: l'auto sperona la moto e provoca un incidente

Auto contro moto a Parma, teatro di una vera e propria gara clandestina con protagonisti due mezzi non meglio identificati e svoltosi lungo la tangenziale in direzione Reggio Emilia, all'ingresso di via Mantova. Naturalmente su un rettilineo, location ideale per l'automobilista e il centauro che si sono resi protagonisti della sfida illegale provocando però un incidente con 5 feriti.