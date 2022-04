Il folle trasloco in Brasile: carica tutti gli elettrodomestici sulla Fiat 147 VIDEO

Un uomo a Santa Cruz di Barreiros , nella regione di Belo Horizonte in Brasile, ha scelto di traslocare caricando la sua auto di tutti i suoi elettrodomestici , piuttosto che chiamare una ditta specializzata per farlo, probabilmente per risparmiare. L’impresa, delle più incredibili, ha visto il tetto del veicolo colmo di molti oggetti, alcuni neanche ben identificati.

Il trasloco con la Fiat 147

La vettura sulla quale ha caricato tutto il necessario da portar via (frigorifero, lavatrice, forno, bombola del gas, ventilatore ed altro ancora) è una Fiat 147 del 1979, versione brasiliana della 127 chiamata anche Fiat Spazio, arrivata successivamente in Italia dopo aver subito alcune modifiche diventando 127 Rustica.

Il filmato è virale

La scena, che ha del comico, è vista da due uomini che non hanno resistito alla tentazione di riprenderlo con lo smartphone. I “cameraman” del video poi postato in rete si trovavano in quel momento proprio dietro la Fiat 147 ed erano piuttosto divertiti da quello che stava accadendo. I commenti ovviamente non sono mancati. Uno di loro, nel video, dà del pazzo al conducente, l’altro invece, incita chi è alla guida ad accelerare per poterlo riprendere meglio.

