Prezzi carburante, il Governo si prepara alla proroga sul taglio delle accise

Queste settimane, un po' per le feste e un po' per la bella stagione che finalmente è arrivata, sono all'insegna di viaggi e spostamenti per gli italiani, in moto e in auto. E come sempre si deve dare un'occhiata ai prezzi del carburante, che in quest'ultimo periodo hanno impensierito e non poco. Per fortuna, il decreto con cui il Governo aveva stabilito il taglio delle accise, entrato in vigore il 21 marzo e la cui durata prevista era di un mese, era stato fatto slittare di altri 10 giorni. E lo sarà di nuovo, dal momento che la prossima settimana il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare un nuovo decreto con cui prorogare il taglio delle accise di 25 centesimi al litro anche oltre il 2 maggio.