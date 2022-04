Mamma e figlia trovate nude in auto si giustificano: "È un brutto momento"

Le indagini degli agenti

La donna, sconosciuta alle forze dell'ordine e ai servizi sociali, è stata avvistata per caso intorno alle ore 1.40 all'interno di un'Opel parcheggiata alla Darsena di Pisa. Sia lei - si è poi scoperto residente a Brescia - che la bambina erano senza vestiti (gettati fuori dall'auto), e non avevano né valigie, né telefono. Le due sono poi state accompagnate in ospedale.

A quanto pare, stanno bene, ma non si conoscono i motivi dell'accaduto. D'altronde, nessuna delle due presenta segni di violenza, né di intossicazione da farmaci o di stupefacenti. Quel che si è scoperto è che alle 17.40 del venerdì precedente la sorella della donna ne aveva denunciato la scomparsa. La bresciana infatti pare soffrisse di depressione dopo la separazione dal compagno. Le autorità stanno visionando le immagini delle telecamere per individuare il momento di arrivo dell'Opel a Pisa, ma non ci sono prove sufficienti a sostenere che la donna volesse compiere un gesto estremo. Un'ipotesi vuole che la protagonista di questa vicenda volesse soltanto raggiungere la Sardegna, la sua regione d'origine. Ma il motivo reale che l'ha indotta a compiere un viaggio di circa 300 km da Brescia a Pisa rimane avvolto nel mistero.

