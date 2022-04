Audi Urbansphere, la concept del futuro che ridefinisce il lusso

Le città in cui abitiamo stanno cambiando e influenzano il nostro modo di creare ciò che accompagna la nostra quotidianità. In base a questo assunto è nata la Audi Urbansphere Concept, terza sorella della serie “sphere” (dopo Skysphere e Grandsphere). La casa di Ingolstadt propone in questo caso una risposta alle sfide poste dalla mobilità all'interno delle moderne megalopoli, sempre più sovrappopolate, intasate e inquinate. Risposta che si concretizza nella scelta di un monovolume grande, avvenieristico e spazioso, che possa trasportare più passeggeri: più persone nella stessa auto uguale meno ingorghi e meno inquinamento. Non sorprende che l’urbansphere sia stata pensata proprio per le esigenze degli automobilisti in Cina, ma non solo. Si tratta anche di un compromesso tra eleganza, avanguardia tecnologia e molteplicità di utilizzi. La sua uscita è prevista per non prima del 2025, ma ora come ora nulla si può dire con certezza.