Il campionato BMW M2 Racing Cup Italy in diretta su Sky e NOW

Un'altra novità nella casa dei motori di Sky: sabato 23 e domenica 24 aprile al via su Sky e in streaming su NOW la stagione 2022 della BMW M2 CS Racing Cup Italy, con Race 1 (live sabato alle 17.05) e Race 2 (in differita domenica alle 21) in onda su Sky Sport Action dal circuito di Monza la per la prima tappa.