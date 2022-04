Nuova BMW M2, il muletto fa vedere le differenze con Serie 2

La più compatta tra le M o, in alternativa, la più potente tra le Serie 2 Coupé si mostra nei test su strada. Stiamo parlando della nuova BMW M2 e dell'immagine del muletto che sta circolando in rete. M2 sarà prodotta unicamente in Messico, nello stabilimento di San Luis Potosì: si tratta del terzo modello a marchio BMW che verrà realizzato nell'impianto messicanno, dopo l'avvio della gamma Serie 2 Coupé e, dal 2019, della BMW Serie 3. Da qui, poi, partirà l'esportazione in tutto il mondo