BMW, suggestione R1300 GS e Serie M: pronte per il 2024?

Se l’arrivo di una M 1300 GS è ormai certo, ipotizzare il debutto anche di una R1400 GS e una variante M è davvero una novità. Non c’è ancora niente di sicuro, ma l’entrata sul mercato in questo caso sarebbe destinata al 2024 . Intanto la certezza è che i modelli avranno cilindrata tra i 1300 e i 1400 cc.

Lunga attesa

Dalle foto che pubblichiamo ormai da tempo si nota come l'arrivo sul mercato di una nuova "Giessona" sia solo una questione di tempo. Quanto? Da ciò che ne sappiamo da alcune fonti, il lancio della rivista maxi-enduro non dovrebbe arrivare prima di un paio di stagioni. Per tutto il 2022 ed anche il 2023 non segnaliamo novità su questo fronte.

La GS1300: i dettagli

La nuova BMW R 1300 GS monterà ancora un motore bicilindrico con architettura boxer con potenza vociferata di 140-150 CV. e uno schema di sospensioni Telelever-Paralever (nelle foto si può vedere la molla al centro della forcella, tipico dello schema Telelever). Quello che cambierà, dunque, sarà la cilindrata, superiore agli attuali 1.254 cc e più vicina ai 1.300 cc. Questo è dovuto alla sempre più incombente normativa sulle emissioni, la Euro 5.2, che è facile immaginare sarà molto più severa dell'attuale. Curioso notare invece quanto lo scarico abbia dimensioni contenute, soprattutto se paragonato a quello attuale. Novità succosa la possiamo vedere a livello di sovrastrutture, con il becco che ora ingloba un gruppo ottico e le fiancate che appaiono molto pulite quanto avvolgenti.

Per quel che rigurda la probabile serie M trova facile sponda un allestimento più votato all'off-road e che potrebbe soppiantare, per nomenclatura, l'attuale Adventure e che porterebbe in dote anche una cubatura maggiore (1400cc) per dare ulteriore grinta al noto boxer.

