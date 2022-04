Torino, parcheggia senza il freno a mano e va in discoteca: la 500 finisce nel Po

Per molti la ricorrenza del 25 aprile può avere una rilevanza particolare, tanto da festeggiarla con entusiasmo. Tuttavia qualcuno a Torino deve aver avuto molta fretta, tanto da lasciare l'auto parcheggiata nella notte senza freno a mano e con le luci accese . La vettura, una Fiat 500, è finita nel fiume Po . Qualcuno ha visto l’auto cadere in quelle condizioni e ha lanciato l’allarme verso le 2.30 di notte .

Ci sono voluti i sommozzatori

In un primo tempo si pensava infatti che alcune persone si trovassero all’interno dell’abitacolo, ma per fortuna così non è stato. Infine, dal numero di targa le forze dell’ordine hanno individuato il proprietario della Fiat 500, che si trovava all'interno di una discoteca di corso Moncalieri. Ma prima di scoprirlo, durante la notte si sono svolte le operazioni di ricerca e soccorso di eventuali occupanti dell'automobile, grazie all’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, di alcune volanti della Polizia e di due ambulanze. Con la luce del giorno, una volta appurato che non ci fossero persone coinvolte, sono iniziate le operazioni di recupero, condotte con successo con l'ausilio di una gru dai sommozzatori del nucleo di Torino davanti agli sguardi di alcuni curiosi. Il lavoro è durato alcune ore.

