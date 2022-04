La Ferrari passa col rosso e un pick-up la travolge: l'impatto è devastante VIDEO

Gli incidenti sono all'ordine del giorno, in Italia, in Europa e pure Oltreoceano. Di recente vi abbiamo raccontato del malfunzionamento del sistema operativo di una Tesla Model X che ha causato un incidente con un jet da oltre 3 milioni di euro . Adesso, dal Canada, arriva la notizia di un sinistro piuttosto violento (ma per fortuna senza feriti) che ha coinvolto una Ferrari 328 GTS (che ne è uscita distrutta) e una Chevrolet Silverado . Il motivo è il più classico, ma l’impatto è stato davvero assurdo : la vettura di Maranello ha ignorato il semaforo passando col rosso ed è stata presa in pieno dal pick-up .

La dinamica dell'incidente

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita grazie alle riprese della dashcam di un’altra auto ferma al semaforo sul lato opposto. Le immagini mostrano le vetture in coda, in attesa del verde, con la Ferrari 328 GTS che invece scatta incurante di tutto. C’è di più, secondo fonti americane, l’uomo al volante sarebbe il responsabile della campagna elettorale dell’attuale presidente dell’Ontario e la supercar di Maranello sarebbe stata un recente acquisto. Non sono chiari, tuttavia, i motivi che hanno spinto il conducente a ignorare il semaforo: distrazione? Fretta? Complice poi la strada bagnata, è arrivato l’impatto con la Chevrolet Silverado, che ha letteralmente preso in pieno la Ferrari, distruggendola in parte. E chissà quanto costerà farla riparare.

