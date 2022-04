Nella Top 10 dei paesi ideali per gli appassionati di auto c'è anche l'Italia

Il sito inglese Confused.com ha voluto stilare una classifica dei Paesi più vantaggiosi per gli appassionati del settore automotive . I fattori presi in considerazione e che hanno determinato poi il primo posto in classifica sono la qualità delle strade, gli eventi automobilistici presenti, i prezzi medi della benzina e altro ancora.

L'Italia, in questa lista, si aggiudica l'8° posto, con uno score di 7,04 punti su 10, portandosi via due "best in class" per il numero dei Gran Premi di F.1 ospitati e del mondiale rally WRC. Il podio però lo vincono gli Stati Uniti.

La classifica: vincono gli States

Gli USA, con un punteggio di 8,94, si aggiudicanono il titolo di Paese ideale in cui andare con la propria auto. Questo deriva dal fatto che i prezzi del carburante e la qualità delle strade sono ottime, in più la naziona a stelle e strisce vanta 11 circuiti di Formula 1, 71 Gran Premi di F.1, 5 rally del Campionato del mondo e 406 eventi automobilistici in programma.

Subito dopo si classifica il Regno Unito e la Francia, con uguale punteggio di 7,91, ed entrambi hanno un prezzo medio del carburante di 1,82 euro al litro. Per chi invece ama le corse automobilistiche, quello inglese è uno dei migliori per competizioni, in quanto ha ospitato 73 Gran Premi e 4 circuiti di F.1, e 47 gare rally WRC.

Ma a numero di circuiti di F.1, la Francia batte il Regno Unito: sono presenti 7 piste in tutto il Paese transalpino, mentre per gli eventi automobilistici, il secondo Paese è uno dei migliori dove recarsi, avendo in programma 143 mostre automobilistiche.

Al quarto posto la Spagna con un punteggio di 7,67, considerata tra le migliori nazioni per la cultura dell'auto, offrendo un prezzo medio di benzina di 1,62 euro al litro insieme a una buona qualità delle strade, oltre ai 51 GP di F.1 e le 30 tappe rally del WRC. Prima dell'Italia si classificano l'Australia (7,57), la Germania (7,47) e il Canada (7,41), con la top ten completata dal Giappone, che si piazza al nono posto (6,61) e dal Messico al decimo (6,48).

