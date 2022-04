Furto lampo in 90 secondi: rubano l'Alfa Romeo davanti al proprietario VIDEO

Il proprietario non riesce a fermarli

Tutto è accaduto martedì 26 aprile alle 13:52. Le immagini che si vedono sono da film. I delinquenti dopo essere scesi da un’altra auto si sono fiondati sul mezzo che avevano preso di mira (un'Alfa Romeo Stelvio) e in pochissimi secondi hanno compiuto una serie di manovre per riuscire a mettere l’auto in moto. Il proprietario, resosi successivamente conto, è uscito dal locale per cercare in qualche modo di salvare la sua vettura. Ma i ladri, incuranti, non si sono fermati ma anzi, hanno sfrecciato a tutta velocità verso il marciapiede, con il rischio di investire una signora lì vicino.

