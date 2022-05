Abbandonate 12 auto in un’area privata: multe per 20mila euro

A La Spezia la polizia locale ha multato i proprietari di 12 veicoli , tutti in un colpo solo. Il motivo? Avevano abbandonato le auto in un’area privata . Ora dovranno pagare 20mila euro . È quanto emerso dai controlli effettuati nell’area, che spesso presenta casi di abbandono di vetture: la zona in questione, dietro viale San Bartolomeo, è aperta al pubblico ma di proprietà privata, e gli interventi della polizia mirano a ristabilirne il decoro.

Un abbandono costato caro

Durante le indagini, le forze dell’ordine hanno prima trovato il proprietario del terreno, che si dovrà occupare di ripulire la zona, e poi si sono dedicati a rintracciare quelli delle 12 auto: per loro, oltre alla multa, anche le ingiunzioni a rimuovere o demolire le vetture, che comunque verranno portare via allo scadere del tempo concesso (qualora non lo facciano i proprietari, a cui saranno poi addebitate le spese). Un abbandono che è costato molto caro: 1.666 euro per ogni veicolo, dieci volte di più rispetto a quanto avrebbero speso se avessero portato di loro volontà le auto a demolire.

