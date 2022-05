Milano, scippa una donna e scappa in moto ma il sindaco gli sbarra la strada

A Casorezzo , in provincia di Milano , il sindaco Pierluca Oldani sarà sicuramente considerato il nuovo eroe. Lo scorso 20 marzo infatti, intorno alle 18 ha assistito ad uno scippo ai danni di una signora che passeggiava tranquillamente a bordo strada. All'improvviso un uomo a bordo della sua moto si è avvicinato e le ha portato via la borsa per poi sfrecciare via, ma è stato fermato dallo stesso primo cittadino che gli ha immediatamente sbarrato la strada.

Che botto! Si schianta con la moto contro il garage

Manovra azzardata ma efficace

Il finale da film grazie al sangue freddo del sindaco ha rovinato il piano ben studiato del ladro che già si immaginava sfrecciare con in mano la borsetta della malcapitata. Invece, come ogni buon sindaco dovrebbe fare, Oldani non ha esitato neanche un secondo e ha messo davanti alla paura la responsabilità di tenere al sicuro i suoi cittadini. Con una manovra veloce al volante della sua automobile ha infatti sbarrato la corsa della moto su cui stava scappando lo scippatore, mentre altri due passanti hanno accerchiato l’uomo non permettendogli così la fuga a piedi. Immediato l’arrivo delle Forze dell’Ordine che hanno prontamente arrestato il malvivente, mentre la donna, caduta a terra al momento dello strappo della borsa, è stata trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Poliziotto perde il controllo di una moto da cross