Inseguimento shock: fugge all'alt in contromano a 160 km/h con i bimbi a bordo

Una fuga davvero lunga, ben 26 km, per una donna di 30 anni alla guida della sua Seat Ibiza bianca che, alla vista della pattuglia della polizia locale di San Giuliano (siamo in provincia di Milano), ha premuto sull’acceleratore ed è scappata. La cosa più grave? In auto c’erano anche due bambini, di 6 anni e 6 mesi. Ricostruiamo la vicenda.