smart #1, aperte le prenotazioni per la Launch Edition

Ricca dotazione di serie

A rendere unica la versione speciale è la ricca dotazione di serie. Il look esterno si distingue per la livrea bi-colore bianco a contrasto con finiture in oro e i cerchi in lega da 19”. L’abitacolo, invece, è arricchito dai rivestimenti in pelle bianca per sedili, plancia, pannelli delle portiere e volante. Sempre di serie sono anche i due schermi, quello da 10,7” dedicato alla strumentazione e quello da 12,8” per l’infotelematica basata su un software che riceverà aggiornamenti Over-The-Air. A completare il pacchetto, la lista degli ADAS di livello 2, che comprendono Highway Assist, il Traffic Jam Assist, il Remote Parking Assist, il Lane Change Assist e il Blind Spot Detection.

Autonomia fino a 440 km

La smart #1 è spinta da un power train elettrico composta da un pacco batterie da 66 kWh che alimenta un motogenratore, posto sull’asse posteriore, da 272 cv. Si può ricaricare in corrente alternata fino a 22 kW, mentre in corrente continua fino a 150 kW ed è accreditata di un’autonomia di 440 km secondo il ciclo WLTP.

I listini saranno ufficializzati a settembre, mentre l’arrivo sul mercato italiano è atteso per febbraio 2023.

