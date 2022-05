Dybala e l'Inter sempre più vicini: a Milano con Lamborghini e Jeep

Non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con la Juventus, e tutte le indiscrezioni di mercato lo indicano promesso sposo nerazzurro. Paulo Dybala è pronto ad abbracciare l'Inter dalla prossima estate e chissà che l'argentino non si presenti a Milano con la sua Lamborghini Aventador S gialla costruita appositamente per lui dalla Casa di Sant'Agata. Ma non solo.