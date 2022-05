Polizia vs malvivente, la fuga finisce grazie a... un rampino! VIDEO

Avete mai visto un'auto della polizia usare un rampino per acchiappare i malviventi in fuga? Sì, forse in qualche film o leggendo un fumetto. Ma nella realtà? Se la risposta è mai, beh, è il vostro giorno fortunato. Perché a Phoenix , Arizona , una scena immortalata dalle telecamere è stata pubblicata online e resa virale. Mostra una volante della polizia di Phoenix usare un rampino per bloccare un'auto : il tutto è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 29 aprile.

Il rampino, per chi non lo sapesse, è un dispositivo appuntito che fuoriesce dalla parte anteriore di un veicolo con cinghie ad alta resistenza allacciate tra loro, ed è progettato per agganciarsi sotto la ruota posteriore di un veicolo in fuga: le cinghie hanno quindi lo scopo di intrappolare il mezzo e fermarlo. L'uomo della berlina fermata era Brandon Smith, un 30enne che pare sia svenuto al volante del suo veicolo, bloccando una carreggiata vicino a Cave Creek e le strade di Dear Valley, a nord di Phoenix. I poliziotti affermano di aver visto armi e droga nella macchina. Smith si sarebbe poi svegliato e avrebbe iniziato a speronare i veicoli davanti e dietro di lui, allontanandosi dalle forze dell'ordine e dando il via all'inseguimento.

Auto del delinquente bloccata dal rampino: il video

Una volta fermato il veicolo attraverso il rampino, la polizia ha dovuto usare le armi per far uscire il conducente dall'auto e prenderlo in custodia. Smith è stato spedito in carcere e dovrà rispondere di diverse accuse, tra cui cattiva condotta con armi, possesso di droga e fuga illegale dalle forze dell'ordine, anche se le indagine sono ancora in corso. Ecco il video dell'accaduto.

