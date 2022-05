Volkswagen, Cupra e Skoda unite per l’elettrica economica da 20mila euro

Spagna e Germania insieme per l'elettrica accessibile. Il Paese iberico verrà trasformato in una sorta di centro elettrico dal Gruppo Volkswagen per le piccole macchine da città. Proprio qui verrà infatti dato il via alla produzione di tre utilitarie elettriche, a partire dal 2025. La somma investita è di 10 miliardi di euro, di cui 5 da Seat per due plug-in hybrid a marchio Seat e Cupra. L'obiettivo dei tedeschi, famosi per le loro utilitarie economiche, è produrre un'elettrica sui 20mila euro.