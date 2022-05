Gianluca Vacchi deriso dall'ex pilota Brundle in mondovisione

Ieri si è corso il GP di Formula 1 a Miami , con la classica “Grid Walk” di piloti, giornalisti, addetti ai lavori e ospiti. Questa è stata anche l'occasione per uno strano (e ben presto noto) siparietto tra Martin Brundle , ex pilota di Formula 1 e inviato di Sky Sports UK , e l'imprenditore nonché dj e influencer bolognese Gianluca Vacchi , che si è concluso in circa un minuto, sufficiente a fare il giro del web.

Brundle e Vacchi, siparietto durante la Grid Walk

L’attenzione di Brundle è stata attirata dal look a dir poco eccentrico dell’imprenditore e dj bolognese, che ha apostrofato come “interessante”. Dopo aver ammesso di non sapere chi fosse, gli ha poi chiesto di che cosa si occupasse. Vacchi, imbarazzato dall’atteggiamento apparentemente volto a ridicolizzarlo, ha sfoderato una risposta criptica e che solleva più di un dubbio: “Social Media Sensation”, facendo poi finta di ignorare l’interlocutore e girandosi ad abbracciare il cantante colombiano Maluma. A quel punto Brundle, forse a sua volta imbarazzato dalla mancanza di attenzione a lui rivolta da Vacchi oppure soddisfatto per averlo schernito, ha preferito andare a “cercare fortuna” altrove. Ricordiamo che Gianluca Vacchi era presente a Miami insieme alla compagna Sharon Fonseca e si era esibito nella serata precedente al Gran Premio di Formula 1. I due vivono adesso in California, dove si prendono cura della figlia Blu Jerusalema.

