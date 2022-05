Francia, l'originale soluzione al limite di velocità infranto

Torino, infrazione da record e maxi multa per un motociclista

Il limite di velocità in Francia

Il piccolo comune d’Oltralpe, situato a nord-ovest di Parigi, ha una popolazione di soli 180 abitanti distribuiti su circa 5 km2 ed aveva un limite di velocità fissato a 30 km/h. Questa caratteristica, a causa della normativa nazionale, non consentiva di installare gli autovelox. La strada principale è inoltre uno snodo fondamentale per i camion diretti al vicino parco eolico, circostanza che impedisce anche l’adozione di dossi stradali. L’amministrazione comunale ha dunque deciso di risolvere il problema in maniera originale: innalzare la velocità massima consentita a 50 km/h affinché la legge consentisse di installare le telecamere di sicurezza per rilevare la velocità di motociclisti e automobilisti di passaggio. Una soluzione che permette ora di circolare ad una velocità congrua a quella di un qualsiasi centro urbano e al contempo di preservare l’incolumità dei 180 abitanti del comune.

L'app più discussa del momento è Speedcam Anywhere: registra velocità e targa