McGregor come se la spassa in Ferrari: la sua nuova auto è una F8 Tributo

Che corse con la F8 Tributo

Cosa ci va McGregor tra Provenza e Costa Azzurra? Il campione dell’UFC è lì in vacanza con la famiglia, per festeggiare il compleanno del primogenito Conor Junior, e non ha potuto fare a meno di farsi notare, a bordo della supercar di Maranello da 276.000 euro, e che ha il centro del progetto il propulsore al quale il Cavallino Rampante ha voluto rendere omaggio costruendo la vettura attorno, il V8. Quel V8 così potente che eroga ben 720 CV e 770 Nm. La velocità massima è di 340 km/h e l’accelerazione da 0-100 in appena 2,9 secondi. Performance che fanno impazzire un amante delle velocità come McGregor, oltre a uno stile e design unici. Chissà se avrò esagerato con l’acceleratore e nei prossimi giorni saremo qui a raccontarvi di tutte le multe collezionate. Intanto non ha mancato di postare tutto sui suoi social, tra foto e video che stanno già facendo il giro della rete.