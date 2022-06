Toyota Corolla, tante novità per l'hybrid, ma non subito

Ci sono poi le novità legate alla connettività, la navigazione con dati scambiati via cloud, al pari del riconoscimento vocale con istruzioni natuali. Proseguendo, spazio alle info in tempo reale.

Peccato che, per guidarle, si dovrà attendere il primo trimestre del 2023. Toccherà pazientare per avere sotto al piede un buona manciata di cavalli in più, a consumi ed emissioni invariati , oltre a una sensazione più naturale nella risposta in accelerazione.

Sale a quota 140 cavalli

Potremmo definirlo un restyling, se non fosse per interventi sullo stile inesistenti. Vero, la dotazione di serie guadagna i fari bi-led e adattivi sugli allestimenti superiori. vi sono colori, stili dei cerchi, un ambiente interno rinnovato per abbinamenti. Ma non basta.

Quanto a Corolla Hybrid 1.8, da 122 cavalli il sistema passa a svilupparne 140 e dà un bel sostegno in accelerazione: scatta in 9"2, tempo sullo 0-100 km/h ridotto di ben 1"7. Toyota supera anche la duplice proposta di pacchi batterie, rendendo la composizione agli ioni di litio standard sia per la 1.8 che la 2.0. Questo genera vantaggi di peso, fino a 18 kg in meno e si accompagna a una maggior potenza dell'accumulatore.

Le emissioni e i consumi di Corolla 1.8 restano invarati (102 g/km di Co2 emessa). Tre grammi in meno le emissioni della Hybrid 2.0, a fronte però di una maggior potenza, 196 cavalli segnano un incremento di 12 cavalli. Ne beneficia la vivacità, lo 0-100 km/h da 7"5 (5 decimi più rapido).

L'elettronica interviene sull'accelerazione

Soluzioni completate dalla rivisitazione della centralina elettronica di controllo del sistema, tra apporto del motore elettrico e quello termico. È stata riprogettata fisicamente e porta logiche differenti di gestione dell'accelerazione.

Sappiamo come la specificità dell'ibrido Toyota su Corolla manchi delle variazioni di giri motore al progredire dell'accelerazione. Manca un vero cambio, com'è noto. I tecnici sono intervenuti per ricreare un'accelerazione con una maggior corrispondenza alla pressione sul pedale del gas. Cambia l'apporto della parte elettrica, visto l'operare del motore termico a un regime di rotazione più basso, a beneficio anche della rumorosità interna.

