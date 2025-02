Grande Panda, grandi numeri

Dopo la presentazione dello scorso anno in occasione del 125° anniversario di Fiat è fi nalmente arrivata ed è ordinabile, ma soprattutto abbiamo guidato la Grande Panda, la vettura che riporta la Casa torinese in un segmento B del mercato, quello dai grandi numeri. Fiat da più di un decennio infatti non era presente con una vettura in un segmento dove è stata leader per molti anni con oltre 23 milioni di veicoli venduti in tutta Europa. Il compito della Grande Panda è quindi quello di far tornare la Fiat ai numeri di vendite di vetture come Uno e Punto, e si ripropone di farlo con due motorizzazioni, ibrida ed elettrica, e con un prezzo che parte da 18.900 euro per la versione ibrida e da 24.900 euro per la versione elettrica.

ALLESTIMENTI

Contenuta, come è oramai la tendenza in casa Fiat la scelta degli allestimenti. La Grande Panda hybrid è infatti disponibile in tre versioni: Pop, Icon e La Prima. Mentre sono solamente due gli allestimenti per la vettura elettrica: Red e La Prima. Se la Grande Panda Hybrid parte da 18.900 euro per passare all’allestimento Icon basta aggiungere 1.500 euro, 20.400 euro il listino, e per la top di gamma La Prima si sale a 22.900 euro. Ma per la Icon il prezzo può scendere a 16.950 euro in caso di rottamazione e scegliendo la soluzione fi nanziaria di Stellantis Financial Services Italia. Stesso discorso vale per la versione elettrica con la Red che parte da 24.900 eUro ma che al lancio grazie al contributo alla rottamazione e alla proposta fi - nanziaria di Stellantis Financial Services Italia è off erta a partire da 22.950 euro, mentre le versione top di gamma La Prima ha un prezzo di 27.900. Anche per Grande Panda, come per la 600, Fiat ha scelto di fare una versione Red per evidenziare la partnership con l’omonima associazione che da 20 anni combatte l’AIDS e le ingiustizie che permettono alle pandemie di prosperare.

DESIGN E INTERNI

La Grande Panda è una vettura che non passa certamente inosservata: con i suoi 3,99 metri di lunghezza, 1,76 metri di larghezza e un’altezza di 1,57 metri è omologata per cinque persone con un design che riprende quello della prima vettura degli anni Ottanta. Alcune scelte di design puntano a valorizzare la vettura e il brand come le scritte in rilievo sulla lamiera “PANDA” sulle portiere e “FIAT” sul retro. Particolare l’eff etto lenticolare sul montante C, che passa dal moderno logo FIAT alle 4 strisce creando una suggestiva illusione ottica. Particolari anche i fari PXL Led, che richiamano un videogioco degli anni ‘80, ma anche le fi - nestre della fabbrica del Lingotto. Internamente lo spazio non manca grazie anche al passo di 2,54 metri che permette, oltre al trasporto di cinque persone, anche un bagagliaio con una capienza di 412 litri per la versione ibrida e 361 per la BEV. Anche internamente tanti richiami Da marzo nelle concessionarie, ma è già ordinabile. L’abbiamo guidata in anteprima al Lingotto con la plancia, il quadro strumenti e il tunnel centrale che hanno una forma ovale come la mitica pista sul tetto della storica fabbrica torinese. EQUIPAGGIAMENTI. La versione Pop della Grande Panda è la versione base, essenziale, ma off re i sistemi ADAS completi, climatizzatore manuale, strumentazione da 10”, cambio automatico doppia frizione eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB), postazione dedicata per smartphone e cerchi in acciaio neri da 16”. La confi gurazione Icon dispone del sistema di infotainment con schermo da 10,25”, fari e luci posteriori con tecnologia Led e in più si possono abbinare due pacchetti: tech e style che off rono tra l’altro il climatizzatore automatico, il sistema di navigazione integrato e connesso, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e un caricatore wireless, i cerchi in lega da 16”, barre portatutto, protezioni sottoscocca, vetri oscurati e sedili posteriori abbattibili con divisione 60/40. La versione La Prima della Grande Panda off re un equipaggiamento completo, compresi i cerchi in lega da 17”, tessuti di alta qualità e il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®” realizzato con il 33% di fi bre di bambù. La Grande Panda Red è la versione BEV più accessibile e si distingue subito per le ruote in acciaio bianche da 16 pollici oltre al logo Red sul montante centrale e l’allestimento è identico a quello della Icon ibrida. Anche l’allestimento della versione La Prima BEV ricalca perfettamente quello proposto con la motorizzazione ibrida.

MOTORIZZAZIONI

La Grande Panda ibrida monta un motore turbo da 1,2 litri, 3 cilindri, da 100 cv abbinato ad un propulsore elettrico da 21 kW spinto da una batteria Li-ion da 48 volt e una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce (eDCT). Questa soluzione permette alla vettura di muoversi in elettrico per 1 chilometro fi no a 30 km/h o comunque di migliorare le prestazioni in accelerazione o parcheggiare muovendosi a zero emissioni. Inoltre la funzione e-launch consente di partire in modalità sola elettrica. La versione elettrica dispone di un motore da 113 cv (83 kW) alimentato da una batteria da 44kWh che assicura un’autonomia di 320 km (ciclo WLTP). La potenza massima di ricarica della batteria è di 100kW che permette di “fare il pieno” in soli 27 minuti attraverso la presa posta lateralmente sotto al montante C a sinistra. Inoltre la vettura è dotata di un cavo AC integrato e retrattile nella parte anteriore capace di ricaricare alla potenza di 7 kW, passando dal 20% all’80% di carica in 4 ore e 20 minuti.

LA PROVA

Abbiamo guidato in anteprima la Grande Panda nella versione con propulsore elettrico, la velocità massima di questa versione è di 135 km/h e Fiat dichiara un’accelerazione da 0 a 110 km/h in 11,5 secondi. Piacevole e facilmente modulabile la posizione di guida con comandi manuali ma con la possibilità di orientare il volante sia in profondità che in altezza. Il selettore del cambio è sul tunnel centrale, mentre il volante è a due razze con i comandi del cruiser control su quella di sinistra e su quella di destra quelli di telefono e volume del sistema di infotainment. La selezione delle varie schermate, tre per l’esattezza, si controlla da un pulsante sulla leva laterale dei tergicristalli. La vettura ha una buona accelerazione considerando il peso complessivo superiore a 2500 kg e alla potenza di 130 cv. Gli ammortizzatori possono sembrare un po’ rigidi ma nel complesso effi cienti e funzionali, anche in caso di buche e dossi stradali rispondono bene e nella guida più “sportiva” mantengono un corretto handling laterale della vettura. Si nota subito la larghezza dell’auto, 1,76 metri e un passo di 2,54 metri, misure che danno una sensazione di stabilità alla guida grazie anche a uno sterzo preciso e facile da controllare negli inserimenti in curva anche a velocità sostenuta. Nelle curve veloci l’appoggio laterale è buono e immediato e permette di controllare bene l’auto senza avere sorprese con sovrasterzi, anche nei cambi di direzione non si hanno eccessive oscillazioni e si riesce a passare bene da una curva all’altra grazie alla precisione dello sterzo. La Grande Panda arriverà nelle concessionarie a partire da marzo di quest’anno con consegne nel secondo trimestre 2025.