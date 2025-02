Opel Mokka: nuovo look e più tecnologia a bordo

LE LINEE

Poche le modifiche esterne della vettura. Non cambiano ad esempio le dimensioni di questo crossover della Casa tedesca che resta con una lunghezza di 4,15 metri, ma le novità estetiche riguardano principalmente la grande mascherina Vizor nella parte anteriore, che ora ha una finitura diversa e ingloba al centro il rinnovato logo Opel come altre vetture del brand e i fari in un unico elemento. Nuovo design anche per il paraurti anteriore, che ora mostra forme più morbide e affusolate, che oltre all’effetto ottico diverso ha anche il vantaggio di migliorare l’aerodinamica del modello. Posteriormente la nuova Opel Mokka si differenzia esclusivamente per il disegno interno dei gruppi ottici mentre resta invariato sia il paraurti che il portellone.

NOVITÀ INTERNI

Maggiori novità le possiamo, invece, cogliere all’interno della vettura. Appena seduti alla guida ci si accorge del nuovo volante dal diametro più contenuto e dalla parte inferiore tagliata. Sulle due razze laterali troviamo una serie di tasti, a sinistra quelli relativi al cruiser control e a destra quelli per il telefono, l’audio e altre regolazioni. Altra novità evidente la plancia con di serie il quadro strumenti digitale da 10 pollici e un touchscreen a colori altrettanto grande per l’infotainment. Proprio in questo schermo touch sono stati spostai alcuni tasti fisici che prima erano sul tunnel centrale che è stato rivisto nel design. Proprio lo spostamento di alcune funzioni all’interno del sistema multimediale hanno permesso una maggiore pulizia di questa parte degli interni. Il sistema multimediale è cresciuto tecnologicamente con una nuova interfaccia rivista nella grafica e che ora offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless e la presenza di Chat GPT. Il sistema è ora in grado di apprendere e suggerire autonomamente destinazioni e indicazioni stradali in base alle abitudini del profilo del conducente collegato ed è attivabile facilmente pronunciando “Hey Opel” per utilizzare il riconoscimento vocale. A bordo della nuova Opel Mokka cambiano anche i materiali scelti per i rivestimenti, per la maggior parte ora di origine riciclata, mentre non cambia l’abitabilità, che resta buona per quattro persone, mentre il quinto passeggero risulta un po’ sacrificato. Due le versioni degli allestimenti previsti dalla Casa, Edition e GS. Invariata la capacità di carico, che parte da 350 litri e diventa 1.105 abbattendo i sedili posteriori, un discreto volume per una vettura del segmento B.

MOTORI

Come dicevamo completa la scelta delle motorizzazioni, tutte a trazione anteriore, a partire dal benzina tradizionale, un con il tre cilindri 1,2 litri da 136 cv, che scendono a 130 cv si opta per il cambio automatico. La versione mild hybrid a 48 Volt prevede sempre il 3 cilindri 1.2 da 136 cavalli ma è disponibile esclusivamente con il cambio automatico. Nella nuova filosofia del Gruppo Stellantis non poteva mancare una propulsione 100% elettrica. La Versione BEV della nuova Opel Mokka ha un propulsore da 156 cavalli spinto da una batteria da 54 kWh per un’autonomia dichiarata di circa 400 km. Il posizionamento della batteria sotto il pavimento consente alla vettura di avere un baricentro basso.

I COSTI

Per quanto riguarda i prezzi la variante entry level con il 1.2 a benzina è acquistabile da 26.200 euro, che salgono a 29.700 euro per la Hybrid, mentre l’elettrica parte da 36.700 euro.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI Lunghezza: 4,15 m

Larghezza: 1,98 m

Altezza: 1,53 m

Peso: 1.270 kg (1.295 kg BEV)

MOTORE Benzina 1.2 litri da 136 cv Benzina 1.2 litri hybrid a 48 Volt da 136 cv Elettrica da 156 cv e batteria da 54 kWh

PREZZO Da 26.200 euro