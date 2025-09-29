Tuttosport.com

KGM, costruttore di SUV e 4x4, è Official Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la stagione 2025-2026, unendo energia e eccellenza sportiva
KGM Official Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile 2025-2026

MILANO, ITALIA (29 settembre 2025)KGM, storico costruttore automobilistico specializzato in SUV e 4x4, annuncia con orgoglio l’accordo con la Lega Pallavolo Serie A Femminile come Official Sponsor dei Campionati e degli eventi della massima serie per la stagione sportiva 2025-2026.

KGM e la Pallavolo: un accordo di energia e valori

Questa collaborazione annuale rafforza la presenza di KGM in Italia, puntando sull'eccellenza di uno sport in continua ascesa. La partnership nasce da una profonda affinità di valori: l’energia, la passione e il dinamismo che caratterizzano il marchio KGM si rispecchiano perfettamente nella disciplina e nella dedizione delle atlete.

Come dichiarato da Mattia Vanini, Presidente di ATFlow (importatore KGM per l'Italia), la scelta è ricaduta sulla pallavolo femminile perché "rappresenta tutto ciò in cui crediamo: talento, dedizione e voglia di superare sempre nuovi traguardi."

Dal campo alla strada: veicoli e strategia digitale

L’accordo si svilupperà attraverso un progetto strutturato che integra il sostegno operativo con attività di comunicazione innovative. I modelli di punta della gamma KGM – tra cui Actyon, Torres, Korando e Tivoli – saranno i protagonisti negli eventi ufficiali della Lega, amplificando la visibilità del brand. Inoltre, KGM fornirà veicoli per supportare le attività operative della Lega, garantendo un sostegno concreto alla logistica dell'organizzazione.

A livello comunicativo, KGM investirà in un format social pensato per il pubblico più giovane, che svelerà aneddoti, curiosità e contenuti esclusivi su ciascuna delle 14 squadre del Campionato di Serie A, avvicinando ulteriormente il brand agli appassionati.

Visione, empowerment e ricerca dell'eccellenza

La sponsorizzazione celebra non solo i risultati sportivi, ma anche l'impatto sociale della disciplina. Luca Ronconi, MD per KGM Italia, ha sottolineato come il volley femminile sia oggi "straordinariamente vincente ma anche simbolo di empowerment e inclusione." Con questa partnership, KGM intende raccontare una storia di squadra, passione e ricerca dell’eccellenza che guarda sempre oltre, in linea con i propri valori aziendali.

L'orgoglio per questa unione è condiviso dalla Lega. Il Presidente Mauro Fabris ha accolto KGM con entusiasmo, affermando che la scelta di un brand internazionale conferma "la credibilità e il valore che la Serie A Femminile ha raggiunto in questi anni di grandi successi dei nostri club e della nostra Nazionale." Entrambe le realtà guardano a questa collaborazione come a un'opportunità di crescita e visibilità reciproca.

