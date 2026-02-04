Italia in Movimento: la mostra di Autostrade per l’Italia alla Triennale di Milano

Dal 7 febbraio 2026 , la Triennale di Milano ospita "Italia in Movimento. Autostrade e futuro" , un’esposizione dedicata all’evoluzione della rete infrastrutturale italiana. La mostra analizza il ruolo delle autostrade come asset strategici per la connessione del Paese, con un focus particolare sull’accoglienza dei viaggiatori per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 .

Promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il MAXXI, l'esposizione è curata da Pippo Ciorra e Angela Parente. Il percorso museale rilegge l'opera ingegneristica come infrastruttura culturale capace di influenzare il paesaggio e la mobilità contemporanea.

Il valore strategico della rete autostradale per il futuro dell'Italia

L’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana, ha sottolineato come le infrastrutture siano vettori di crescita e coesione sociale. La presenza di ASPI a Milano Cortina 2026 conferma la centralità della rete nel connettere territori e grandi eventi internazionali attraverso l'innovazione tecnologica e il progresso culturale.

La mostra celebra anche il centenario della prima autostrada italiana, mettendo in relazione lo sviluppo delle grandi opere con i momenti storici della mobilità collettiva. Materiali d'archivio, mappe e fotografie d’autore illustrano come la rete si stia trasformando per rispondere alle nuove sfide della sostenibilità.

Le quattro sezioni della mostra: tra architettura e tecnologia

Il progetto espositivo si articola in quattro aree tematiche principali: 1. Costruzione della rete: l'analisi dell'infrastruttura come connessione capillare. 2. L'esperienza del viaggio: l'evoluzione dei servizi e l'architettura dei luoghi della mobilità. 3. Il paesaggio autostradale: il racconto visivo del fotografo Iwan Baan sul rapporto tra cemento e territorio. 4. Innovazione e futuro: le visioni di Emiliano Ponzi sulle tecnologie che garantiranno l’accessibilità ai grandi eventi del futuro.

"Italia in Movimento. Autostrade e futuro" sarà visitabile presso la Triennale di Milano fino al 22 febbraio. Si tratta di un'occasione unica per riflettere su come le infrastrutture garantiscano l'accessibilità alle comunità e ai territori in un mondo in costante trasformazione.