Dacia Spring: Energia conveniente

I n un mercato dell’auto elettrica che in Italia fatica a superare il 4% di penetrazione, Dacia Spring 2025 si conferma come citycar elettrica più venduta nei segmenti A e B, in più può contare anche su un restyling che la rende più accattivante, effi ciente e accessibile. Disponibile in due versioni: Expression da 45 cv (da 17.900 euro con 45 cv e da 18.900 con 65 cv) ed Extreme da 65 cv, la nuova Spring mantiene una forte identità urbana, ideale per chi cerca praticità, tecnologia e bassi consumi. Il design si rinnova con una nuova fi rma luminosa a LED a “Y” e inedite tinte di carrozzeria, tra cui beige safari e brick red. Gli interni off rono comfort migliorato e più tecnologia: display digitale da 7”, touchscreen centrale da 10” con Apple CarPlay e Android Auto wireless e materiali più curati. Sul fronte sicurezza, arrivano ADAS di ultima generazione, come frenata automatica d’emergenza, mantenimento corsia e riconoscimento segnaletica.