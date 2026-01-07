Tuttosport.com
Prova Benelli Leoncino Bobber 400: l'italo-cinese dallo stile americano

Compatta ma accogliente, aggressiva ma amichevole. Questa custom si ispira all'America ma lo fa con gusto italiano e cuore cinese. Un mix riuscitissimo
Stefano Borzacchiello
2 min
benelli leoncino bobber 400 prove
Prova Benelli Leoncino Bobber 400: l'italo-cinese dallo stile americano

La Benelli Leoncino Bobber 400 è una nuova moto che amplia la famiglia Leoncino, con una forte identità custom-bobber (come dice il nome stesso) caratterizzata da un design essenziale e distintivo e da un bicilindrico a V da circa 385 cc pensato per offrire una guida piacevole e accessibile. Il telaio, le sospensioni e la trasmissione a cinghia seguono la filosofia classica del genere, mentre la posizione di guida è comoda e ben bilanciata, adatta sia ai più alti che a chi ha stature più contenute.

Su strada dà soddisfazione

Sulla strada la moto si fa apprezzare per la guida intuitiva, la maneggevolezza in città e una ciclistica che trasmette sicurezza anche fuori dai centri urbani, pur mantenendo un approccio rilassato e divertente nelle curve. La Benelli Leoncino Bobber 400 si propone quindi come una moto con personalità, perfetta per chi cerca uno stile diverso senza rinunciare all’utilizzo quotidiano e al piacere di guida nei weekend.

Ma per leggere la prova completa con tutti i dettagli, pregi, difetti e voti, proseguite su inmoto.it. 

 

 

