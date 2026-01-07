Prova Benelli Leoncino Bobber 400: l'italo-cinese dallo stile americano

La Benelli Leoncino Bobber 400 è una nuova moto che amplia la famiglia Leoncino, con una forte identità custom-bobber (come dice il nome stesso) caratterizzata da un design essenziale e distintivo e da un bicilindrico a V da circa 385 cc pensato per offrire una guida piacevole e accessibile. Il telaio, le sospensioni e la trasmissione a cinghia seguono la filosofia classica del genere, mentre la posizione di guida è comoda e ben bilanciata, adatta sia ai più alti che a chi ha stature più contenute.