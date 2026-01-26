Test Kawasaki Z1100 SE: ora si che è perfetta!

La Kawasaki Z1100 SE è una maxi-naked concreta e coerente, capace di restituire un’esperienza di guida solida pur senza stravolgere la formula tradizionale della Casa di Akashi . Nel nostro primo contatto la moto si presenta con un motore quattro cilindri che eroga circa 136 CV e 113 Nm di coppia , sviluppando progressività e risposta lineare grazie a una significativa evoluzione meccanica ed elettronica.

Cambia dove serve

Si conferma una maxi-naked solida e razionale, fedele alla filosofia di Akashi più che alle mode del segmento. Il quattro in linea da 1.099 cc privilegia fluidità e spinta progressiva, con una risposta piena ai medi e un allungo efficace, senza eccessi caratteriali. La ciclistica è stabile e prevedibile: telaio in alluminio, sospensioni ben tarate e, nella versione SE, un valore aggiunto dato dal mono Öhlins. L’elettronica è completa e finalmente al passo, con IMU, controlli evoluti e quickshifter di serie.

In sella la posizione è sportiva, il comfort adeguato ma non prioritario. Su strada la Z1100 SE convince per precisione, freni e coerenza generale, più che per agilità assoluta. Una naked potente e concreta, pensata per chi cerca sostanza prima dello spettacolo.

