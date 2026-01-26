Mercedes CLA 350 4MATIC EQ - La prova della regina

A prima vista potrebbe sembrare una semplice nuova generazione di un modello ormai conosciuto, ma in realtà l’ultima CLA è molto di più . Lei, infatti, rappresenta il primo tassello di una nuova strategia di Mercedes che guarda ad un futuro in cui le motorizzazioni tradizionali continueranno ad avere un ruolo centrale nello sviluppo della gamma, il tutto però con un focus molto più verticale sulla mobilità a zero emissioni. Proprio per questo motivo, la nuova serie della CLA è stata presentata per prima in abbinamento al powertrain completamente elettrico come quello dell’esemplare oggetto della nostra prova che, con i suoi 260 kW (354 cv) , si piazza al vertice della gamma. Un posizionamento che ricopre, ovviamente, anche dal punto di vista del prezzo. La più prestazionale delle CLA elettriche ha infatti un listino che parte da 62.265 euro (56.665 euro la 250+ EQ). Non pochi in senso assoluto, ma in linea con quelli che sono i contenuti (anche tecnici) che la berlina alla spina della Stella mette sul piatto. Lei, infatti, nasce su una piattaforma tutta nuova, appositamente studiata per ospitare powertrain elettrici. Rispetto alla generazione precedente cresce di circa 3,5 centimetri, portando il totale a 4,72 metri , mentre il passo si attesta sui 2,79 metri , assicurando così più spazio a chi siede dietro, rispetto a quanto ne offrisse la sua progenitrice. La forma della carrozzeria, con la tipica linea da streamliner è rimasta, ma il design si è fatto più moderno e attento all’aerodinamica. A tale scopo, le maniglie delle portiere sono ora a scomparsa, mentre la calandra è completamente carenata e impreziosita da tanti piccoli elementi luminosi che richiamano la forma della Stella Mercedes.

TUTTO NUOVO L’INTERNO

Profondamente rivisto anche l’abitacolo, dove ora a dominare sono i contenuti tecnologici, ben rappresentati da un grande pannello verticale a tutta larghezza, sostituisce la plancia, che accoglie un rinnovato sistema di infotainment sviluppato introno a un software inedito che non solo migliora l’interazione tra passeggeri e vettura, ma apre anche alla possibilità di ricevere aggiornamenti over-the-air che possono intervenire non soltanto sul sistema multimediale, ma anche su elementi tecnici come i motori elettrici e la batteria. Piuttosto buono anche il livello di qualità percepita a bordo, che passa attraverso un’attenta scelta dei materiali e assemblaggi precisi un po’ in tutto l’abitacolo. Sempre a proposito dell’abitacolo, l’unica nota negativa è rappresentata dal vano di carico che assicura una capacità di soli 405 litri (che restano però nella media per una vettura a tre volumi) ai quali però si sommano altri 101 litri assicurati dal vano posizionato sotto il cofano anteriore.

GRANDE EFFICIENZA

Dal punto di vista tecnico, la CLA 350 4Matic sfrutta una batteria agli ioni di litio da 85 kWh, che manda energia a due motori elettrici, uno su ciascun assale, con quello posteriore che ha prevalenza in termini di spinta, per una potenza totale di 354 cv e 515 Nm di coppia. A proposito della batteria, grazie alla piattaforma a 800 Volt questa può essere caricata fino ad una potenza massima di oltre 320 kW, che si traducono nella possibilità di passare dal 10 all’80% di carica in appena 22 minuti. Di tutto rispetto le prestazioni. Stando ai dati rilevati dal Centro Prove di Auto, la nuova CLA è riuscita a raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in appena 4,54 secondi, migliorando di circa mezzo secondo il tempo dichiarato dal costruttore. Un dato di tutto rispetto, inoltre, se si considera che 354 cv non sono poi così tanti in senso assoluto, soprattutto quando sono chiamati a spingere una vettura che ferma l’ago della bilancia a 2.135 kg. Dimostrazione questa, di quanto in Mercedes hanno lavorato di fino sulla messa a punto dell’erogazione dei due motori elettrici. Rimanendo sulle prestazioni, la velocità massima rilevata nel corso del nostro test è stata di 208,9 km/h, poco meno dei 210 km/h dichiarati. Ma il dato più interessante è quello dell’autonomia. Nel corso dei nostri rilevamenti, il Centro Prove di Auto ha certificato una percorrenza di ben 517 km reali con un “pieno di energia” (a fronte di un valore WLTP dichiarato che arriva 771 km). Superare i 500 km “veri” di autonomia è tanta roba! Ciò che più ci ha colpito in queste settimane a bordo della nuova CLA è proprio la sua efficienza. Anche a velocità autostradali, i consumi restano sempre molto contenuti: in questo contesto si percorrono comunque più di 400 km. Merito non soltanto di un’ottima gestione energetica, ma anche di un’aerodinamica decisamente affilata. Insomma, la nuova elettrica della Stella rappresenta un’alternativa interessante anche per chi macina tanti chilometri, rompendo un po’ quel pregiudizio secondo il quale con un’auto elettrica non è possibile fare lunghi viaggi. In questo caso l’autonomia della nuova CLA EQ, per quanto inferiore al dichiarato (come sempre accade), permette di approcciare l’elettrico con relativa facilità e, se a questo si aggiunge una capacità di ricarica molto elevata, ecco che gli spostamenti anche sulle lunghe distanze diventano assolutamente aff rontabili. Degna di nota anche la dinamica di guida. Nonostante il peso importante, il baricentro basso e la taratura delle sospensioni, capace di contenere egregiamente i movimenti della scocca in curva, permettono di togliersi qualche soddisfazione anche sulle strade più tortuose, dove si apprezza la maggiore quantità di potenza mandata alle ruote posteriori, che regala alla CLA un comportamento sempre molto coinvolgente.