Leapmotor C10 AWD: tutta la potenza del 4x4

Il 2025 è stato l’anno del debutto di Leapmotor sul mercato italiano e nei suoi primi 12 mesi di commercializzazione è riuscita a conquistare una buona fetta della clientela italiana, registrando un market share del 7,4% tra le auto elettriche nel nostro Paese. Un risultato ottenuto anche grazie alla rete assistenza e ricambi che si appoggia a quella del Gruppo Stellantis, del quale Leapmotor fa parte. Ma questo è stato solo il punto di partenza. Oggi il brand continua ad ampliare la propria presenza sul mercato con nuovi modelli. L’ultimo in ordine di arrivo è la C10 AWD, la variante più potente e a trazione integrale del Suv più grande firmato Leapmotor, che abbiamo avuto modo di mettere alla prova in un viaggio che da Milano ci ha portati fino in cima al Passo del Tonale.

ARCHITETTURA NUOVA

Ma andiamo con ordine: nonostante dal punto di vista tecnico la AWD sia profondamente diversa rispetto alla variante a motore singolo attualmente listino, l’estetica del modello è rimasta esattamente la stessa. Lo stesso vale per gli interni, dove grazie alle generose dimensioni dell’auto (la lunghezza è di 4,73 metri), si viaggia molto comodi anche sui sedili posteriori. Le novità, infatti, sono quelle che si nascondono sottopelle. La nuova C10 AWD sfrutta un’architettura tutta nuova che passa da 400 a 800 volt. Questo permette di poter contare su una maggiore capacità di ricarica che arriva fino ad un picco di 180 kW, che consente così di passare dal 30% all’80% di carica in appena 22 minuti. Tutta nuova è anche la batteria, che qui ha una capacità di 81,9 kWh e che manda energia a due motori elettrici, uno per ciascuna assale, per una potenza di sistema di 598 cv (440 kW), grazie ai quali la C10 scatta da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 190 km/h. Interessante il dato sull’autonomia: il costruttore dichiara 437 km con un “pieno” di energia. Nel corso del nostro primo contatto con la vettura, siamo riusciti a registrare una media molto vicina al dichiarato, pur avendo impegnato la C10 AWD non soltanto su ripide strade di montagna, ma anche in lunghi tratti autostradali, contesti nei quali le auto elettriche tendono congenitamente ad essere meno efficienti.

COMFORT

Dal punto di vista dinamico, la variante più potente del Suv di Leapmotor stupisce per il buon coinvolgimento che sa garantire, nonostante la massa importante. Merito dell’ottima taratura dei due motori che fa di quello posteriore l’unità principale in fase di spinta, con il risultato che tra le curve la vettura risulta sempre piacevolmente sovrasterzante, mentre il motore anteriore interviene nel momento in cui si richiede il massimo della potenza o quando le ruote posteriori perdono aderenza. Tuttavia, al netto dei tanti cavalli a di sposizione, la C10 AWD resta un’auto con un carattere più votato al comfort piuttosto che alla sportività. L’assetto, infatti, è piuttosto morbido, mentre lo sterzo è sempre molto leggero anche selezionando la modalità di guida Sport. Convince meno, invece, la frenata, per via di un pedale fin troppo reattivo già nella primissima fase della sua corsa. Questa nuova variante della C10 è dunque un’auto molto interessante per chi cerca un’elettrica per tutti i terreni, ancor più se si considera il prezzo: 43.400 euro, ora in promozione a 37.900 euro. E non è tutto: insieme alla variante AWD la gamma si amplia anche con l’ingresso a listino della Long Range, sempre con batteria da 81,9 kWh ma spinta da un solo motore, per un’autonomia di 510 km, proposta ad un prezzo di 40.900 euro, ora in sconto a 35.400 euro.