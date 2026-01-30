Perché? Perché costruire un sistema di propulsione ibrida dove il classico motore a benzina ha la sola funzione di caricare la batteria che alimenta il propulsore elettrico, che a sua volta muove l’auto. Questo è il sistema e Power di Nissan. La questione ha alcuni aspetti accademici, ma anche molti altri pratici assai interessanti. E su questi abbiamo avuto modo di rifl ettere, toccandoli appunto con mano, o meglio con... le mani sul volante e i piedi su freno a acceleratore, per i 1000 km e passa di questa prova. Partiamo dalla tecnica, nei sui aspetti teorici, per poi passare alle ricadute pratiche nell’uso dell’auto. Il motore a scoppio, alimentato a benzina o Diesel o altro ancora, comunque a combustione interna, ha accompagnato lo sviluppo dell’automobile per oltre un secolo per ragioni riconducili a concetti, in linea di massima, di praticità, pur avendo limiti ben precisi. Qui ci limitiamo a ricordare solo che il primo di questi limiti lo si nota al momento di partire: le unità ICE (internal combustion engine) non riescono a funzionare al di sotto di regimi attorno ai 6-700 giri/minuto, per questo motivo serve la frizione, assente nei motori elettrici che possono partire da 0 giri/minuto senza problemi. In più, tutti i motori a scoppio non hanno un rendimento ottimale spalmato lungo tutto l’arco dei rispettivi regimi di funzionamento. L’ibrido di Nissan parte da questi due punti fondamentali per proporre il suo cambio di rotta. Il risultato, per chi si mette alla guida e si deve poi anche fermare dal benzinaio, è che nell’uso urbano, ricco di tanti stop and go, si gode dell’incedere fl uido di una full electric, che però va rifornita alla pompa di benzina e non alla colonnina di ricarica, e qui arriva un’altra gradita sorpresa, che è dovuta all’evoluzione ricevuta dal sistema ibrido di Nissan in questa nuova generazione. Il propulsore termico, di 1,5 litri a tre cilindri, abbandonata la complessa architettura con il rapporto di compressione variabile, è passato al ciclo Miller. Per semplicità diciamo solo che, rispetto a tradizionale ciclo Otto, risulta più effi ciente a scapito della potenza pura. In più, ora abbiamo un motore con la corsa dei pistoni più lunga, che signifi ca creare una camera di combustione più compatta, dove la miscela aria benzina arriva ora con un fl usso reso più effi ciente dalle nuove sedi delle valvole di aspirazione, nei disegni in alto sono posti a confronto la soluzione di Nissan per questa e Power con quella tradizionale. Ma, al di là degli aspetti tecnici, vediamo che cosa succede nella pratica. Rispetto alla precedente generazione, il motore termico risulta meno “presente”, nel senso che, oltre ad essere diminuita la rumorosità, con la maggiore effi cienza ora raggiunta non c’è la necessità di salire di giri in modo evidente come prima; in questo modo l’eff etto scooter tipico di tanti motori full hybrid è molto ridotto.

LA GUIDA FLUIDA PAGA TANTO

Abbiamo detto che con questa Qashqai e Power è come guidare un’auto elettrica, col motore termico che produce l’energia per la batteria. Il punto però è che la batteria è da 2,1 kWh (realmente utilizzabili sono 1,97), ciò signifi ca che, se spingiamo l’acceleratore con decisione, il software che gestisce il powertrain fa schizzare subito alle stelle il regime di rotazione, vista la repentina maggiore richiesta di energia; se invece si usa acceleratore in modo progressivo si riesce a viaggiare comunque veloci senza quasi sentire il lavoro del motore termico. Se poi si vuole un po’ più di brio, con il drive mode Sport la potenza sale da 190 a 205 cavalli. In ogni caso, alla fi ne si raggiungono percorrenze medie attorno ai 19 km/litri. L’uso in autostrada è chiaramente un capitolo a parte: se impostiamo i 130 km/h vi sta attorno a poco più di 14 km/litro, ma se abbiamo la pazienza di calare un poco l’andatura, diciamo sui 110-120 km/h, si entra nel range della resa ottimale del motore termico, con risultati molto premianti per il portafoglio. Ok i consumi, come pure il comfort, sia a livello di insonorizzazione che di assorbimento delle irregolarità dei fondi stradali. L’abitabilità, in un interno realizzato con materiali di qualità, è decisamente buona sia davanti dietro, con l’accesso ai posti posteriori agevolato dall’apertura delle porte che arriva a quasi 90 gradi. La climatizzazione ha sempre svolto bene il suo compito. L’assetto, non troppo morbido, da un lato fa un po’ fatica ad assorbire gli scuotimenti nei percorsi più tormentati, ma dall’altro, col rollio contenuto, contribuisce a un’ottima tenuta di strada. A dare un elevato senso di sicurezza alla guida fanno la loro parte anche i freni, con una risposta pronta e spazi di frenata buoni, e lo sterzo: non è leggero, come altri di vetture di questa categoria, e si dimostra preciso. Una promozione la meritano anche gli aiuti alla guida. Quanto al prezzo, nel confronto con le rivali, questa Qashqai non è al top.

TANTE NOVITÀ TECNICHE

I due disegni sotto mostrano come l’ultima innovazione (immagine in basso) di Nissan per le sedi valvole ottimizza il fl usso del carburante rispetto a un motore tradizionale, questa è una delle novità che contribuiscono a ridurre i consumi. Il vano bagagli, regolabile su due livelli, ha una capienza da 443 a 1.440 litri e una buona accessibilità.

IN CIFRE

MOTORIZZAZIONE

ibrida con un 1.5 a benzina da 158 cv e un’unità elettrica da 190-205 cv.

DIMENSIONI

4,43 x 1,84 x 1,63 metri.

PREZZO

da 38.100 euro.