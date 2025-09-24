Suzuki 4x4 Day: sul Gran Sasso la festa off-road tra passione, natura e 95 equipaggi

Lo scorso 20 settembre , il suggestivo paesaggio dell’Altopiano del Gran Sasso è stato il teatro di una grande celebrazione dello spirito off-road. Il 14° Raduno Suzuki 4x4 ha richiamato 95 equipaggi per un totale di 203 partecipanti, uniti dalla passione per la guida in fuoristrada e per la natura. L'evento ha offerto a tutti un’esperienza indimenticabile, tra percorsi mozzafiato e sfide entusiasmanti che hanno messo alla prova l'affidabilità delle vetture Suzuki Allgrip.

Per accontentare ogni livello di esperienza, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi. I modelli dotati di marce ridotte si sono lanciati sul tracciato "AVVENTURA", un itinerario di 103 chilometri che ha superato gli 800 metri di dislivello. Per i piloti più esperti, sono state previste varianti tecniche e passaggi più impegnativi. Il secondo convoglio, composto dai SUV 4x4, ha percorso invece il tracciato “PANORAMICO”, un tragitto di 82 chilometri che, con un dislivello di 1000 metri, ha regalato vedute spettacolari e un'esperienza di guida avventurosa tra sterrati e sentieri di bosco.

Emozioni, community e un'ospite speciale

La giornata è iniziata a Fonte Cerreto, dove i partecipanti sono stati accolti dal board di Suzuki Italia e dalla campionessa olimpica di pattinaggio Carolina Kostner. Dopo un briefing tecnico, le carovane si sono messe in marcia, dando il via a una giornata di pura emozione e divertimento. La pausa pranzo nel comune di Poggio Picenze ha offerto un momento di ristoro e socializzazione, rafforzando lo spirito di community che anima il raduno. Il clou del pomeriggio è stato il "parco giochi off-road", un'area attrezzata con ostacoli di varia difficoltà dove i partecipanti hanno potuto mettere alla prova le proprie abilità in totale sicurezza.

Suzuki, un cuore off-road dal 1970

Il successo di questo raduno non è casuale, ma affonda le sue radici nella lunga storia di Suzuki nel mondo del fuoristrada. Fin dal 1970, anno in cui ha debuttato il leggendario Jimny LJ10, il brand giapponese ha dimostrato un impegno costante nella produzione di veicoli robusti e affidabili, capaci di affrontare qualsiasi terreno. La passione che unisce i proprietari di Jimny, Vitara e S-Cross è la stessa che guida l'azienda da oltre un secolo.

Con la promessa di un'altra giornata indimenticabile, il Raduno Suzuki 4x4 dà appuntamento a tutti gli appassionati al prossimo anno, sabato 19 settembre 2026.