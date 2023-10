Rom-E, il futuro tra aziende, istituzioni e sport

Gli argomenti

L’intervento di un alto rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica darà il via ai lavori della giornata che subito proseguirà con un’approfondita analisi dal titolo “Aziende e investimenti sulla sostenibilità” a cura di Ilaria Mattana, Manager PwC Italia, ESG; uno studio che permetterà poi agli ospiti di affrontare i diversi temi. Gli argomenti che verranno affrontati nel convegno sono: L’energia di domani; La Transizione della Mobilità; Giovani e Ambiente; Lo sport e l’ambiente.

Gli ospiti

Tra i diversi protagonisti ospiti che si alterneranno sul palco avremo la presenza del Professore Livio De Santoli, prorettore alla sostenibilità dell’Università La Sapienza, Andrea Cardinali Direttore Generale UNRAE, Eugenio Patanè, Assessore alla mobilità Comune di Roma. Il panel dedicato ai giovani e l’ambiente sarà organizzato dall’Associazione Earth Day e sarà condotto dal suo Presidente Pierluigi Sassi. Ma al convegno di Rom-E si parlerà anche di sport e di sostenibilità con la presenza del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e di personaggi come il team principal di Luna Rossa, Max Sirena o il presidente di The Ocean Race, Richard Brisius. Sul palco anche Alessandra Bianchi, Assessore allo sport del Comune di Genova, che illustrerà tutti i progetti che la città ligure sta organizzando in occasione dell’appuntamento quale “Capitale europea dello Sport 2024”. Il convegno di Rom-E sarà a porte aperte, è quindi possibile registrarsi per assistere in presenza ai lavori attraverso il link www.auto.it/rom-etalk oppure seguirlo direttamente in streaming dal sito www.rom-e.it.