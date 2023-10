Roma Capitale della sostenibilità: ecco la terza edizione di Rom-E

La mappa dell'evento

Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi a Via del Corso, il percorso di Viale delle Magnolie a Villa Borghese, Ponte Milvio sono queste le zone dove si svilupperà nelle due giornate l’evento Rom-E. Le aziende che hanno fatto della responsabilità ambientale il loro obiettivo primario avranno in queste zone l'opportunità di presentare le loro iniziative e soluzioni all'avanguardia per affrontare le sfide ambientali attuali.

Le istituzioni presenti a Rom-E

Ma anche le istituzioni in questo evento sulla sostenibilità “scendono in piazza”. Infatti la Manifestazione Rom-E è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale. È sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti che fornirà tutto il verde previsto nell’allestimento dell’evento, dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità. L’evento è inoltre patrocinato dall’Università La Sapienza di Roma, da Earth Day e LifeGate.

Sensibilizzare le nuove generazioni

Ma Rom-E vuole essere un evento anche per i più piccoli, perché è a loroche dobbiamo lasciare un mondo migliore e fin dalla tenera età bisogna istruirli ad una concezione diversa dell’ambiente. Sono quindi tante le iniziative per coinvolgere i bambini e intrattenere il pubblico. Gli Psycodrummers che fanno musica con strumenti ottenuti con materiali di scarto. Le attività di IoGiocOvunque, giochi di legno realizzati artigianalmente con materiali naturali. Pedal Power un’installazione di biciclette che permette la trasformazione dell’energia cinetica generata pedalando in energia elettrica. Gemar Balloons, il più grande produttore di palloncini in lattice di gomma naturale in Europa, che ha realizzato per Rom-E installazioni con palloncini 100% a base biologica e prodotti con “caucciù”: una linfa lattiginosa che si raccoglie dall’albero della gomma Hevea Brasiliensis, materiale naturale e rinnovabile che viene preservato durante l’intero processo di fabbricazione, contribuendo anche alla riduzione di CO².

Anche quest’anno Rom-E si conferma quindi un’evento per educare, scoprire e guardare insieme ad un mondo più green.