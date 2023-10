Rom-E, la mobilità sostenibile: i test drive

Guidare una vettura con un propulsore elettrico è identico a un’auto con motore endotermico ? Si, ma forse anche no. E’ quello che potete scoprire, se non vi è mai capitato di farlo, fino a domenica 8 ottobre a Rom-E in Piazza Bucares, Piazza Mignanelli e Ponte Milvio. Perché se in linea teorica, cambia poco viaggiare con vetture tradizionali con motori endotermici, rispetto a quelle alla spina, nella realtà ci sono tante varianti che vanno approfondite per scoprire che si trattati di una rivoluzione importante della mobilità future.

Ugualianze e differenze

Ad esempio il passaggio dei consumi da chilometri/litro a chilometri/kWh (chilowattora), ma anche la tipologia di ricarica con colonnine lente o fast e i relativi contratti e app per avere tariffe convenienti, ma anche il motivo per cui gli pneumatici delle vetture elettriche sono diversi da quelli delle auto tradizionali. E in più, proprio per rafforzare il concetto che questo evento ha una finalità educational, Roim-E vi offre la possibilità guidare alcune di queste vetture.

Come provare le auto

Per farlo basta andare in uno dei luoghi dove si svolgono i test drive e accreditarsi presso il desk, la hostess vi darà tutte le indicazioni e l’orario di prova della vettura prescelta. Ma se si vuole “saltare la fila” conviene accreditarsi prima sul sito di Auto (https://www.auto.it/eventi/rom-e-test).

Le auto protagoniste dei test drive

Ma oltre alle vetture in prova ci sono alcune vere anteprime a livello nazionale. I visitatori infatti potranno vedere per la prima volta la nuova Kia EV9, il maxi Suv elettrico, ma anche guidare altre grandi anteprime come la nuova Fiat 600e, la Toyota bZ4X, la Citroen E-C4 e la DR 1.0 EV. Ampio spazio anche alla micromobilità con la Citroën Ami e il Microlino.

Dove si svolgono i test

Ma dove troverete queste vetture da guidare? In Piazza Bucarest potrete salire a bordo di Citroën Ami, Citroën E-C4, DR 1.0 EV, Nuova Fiat 600e, Toyota bZ4X. Piazza Mignanelli è interamente dedicata al brand DR con la prova della DR 1.0 EV. Mentre l’area di Ponte Milvio, una delle zone più cool di Roma della movida giovanile, è interamente appannaggio di Microlino. I test drive si svolgeranno sempre accompagnati da un driver professionista che illustrerà anche le caratteristiche della vettura per poter apprendere meglio i vantaggi di una guida a zero emissioni. La transizione della mobilità con l’elettrico non è, o non sarà, sicuramente l’unica strada per raggiungere una neutralità di emissioni ma certamente è una delle soluzioni, soprattutto per le grandi città come Roma.