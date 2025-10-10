Le sfide in Italia e in Europa dell’automotive

AUTOMOTIVE E UE

Il mercato dell’auto sta affrontando delle sfide molto difficili nonostante produca il 7% del PIL dell’Europa e che impiega oltre 14 milioni di lavoratori tra diretti e indiretti. L’industria automotive europea sta richiedendo al parlamento Europeo di rivedere la scelta del passaggio alle vetture solo elettriche nel 2035, ma la Presidente Ursula von der Leyen non accoglie le richieste nonostante il mercato delle auto a zero emissioni sia il 45% inferiore a quello che la politica europea aveva previsto per quest’anno. La ricerca di PwC e altre tematiche dell’automotive verranno discusse in tarda mattinata con il supporto di manager delle istituzioni, Alessando Moroni dirigente Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE (l’associazione che riunisce le Case auto). Gli scarsi risultati del “Dialogo Strategico” sull’automotive proposto dalla UE e la realizzazione di una vettura compatta elettrica ed economica proposta dalla von der Leyer sranno gli altri temi che verranno affrontati, come quello degli incentivi per le vetture a zero emissioni che entreranno in vigore il 15 ottobre. L’Italia ripropone incentivi per auto elettriche senza una continuità rispetto a quello che fanno altri stati come Francia e Gran Bretagna o Germania dove hanno prolungato l’esenzione fiscale fino al 2029. Al dibattito parteciperanno i responsabili di alcuni brand automotive come Ford, Omnoda/Jaecoo, Renault, Kia, Peugeot, Leapmotor e Fiat.