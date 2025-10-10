Un dibattito per parlare del futuro del nostro pianeta

Ecosostenibilità e futuro. È questo il titolo del convegno di apertura di Rom-E che si svolgerà questa mattina dalle ore 10 nella sala delle feste della Casina Valadier a Villa Borghese, aperto al pubblico, e che comunque sarà possibile seguire in streaming sul sito sul sito www.rom-e.it. Quello che si prospetta è un dibattito vivo tra i diversi interlocutori che si susseguiranno sul palco e che affronteranno tematiche importanti per il futuro del nostro pianeta.

IL CONVEGNO

Il talk si svilupperà su due grandi panel con la presenza di responsabili delle aziende, dagli esperti del settore e dalle istituzioni che hanno fatto delle filosofia della sostenibilità un punto importante per sviluppare il loro business. La prima parte del convegno sarà aperta da una survey realizzata da LifeGate, una società benefit, considerata il punto di riferimento della sostenibilità e conta su una community di oltre 5 milioni di persone interessate e appassionate ai temi legati alla sostenibilità, sul tema della transizione energetica. A presentarla Roberto Sposini, Editor in Chief di LifeGate che la anticiperà con un video che racconta quella che deve essere la filosofia corretta per cambiare il nostro punto di vista sul tema ambientale e preservare le bellezze della natura. Il sondaggio di LifeGate è stato eseguito su una comunità di 698mila follower di Instagram con un’età dai 18 agli over 45 anni. Interessanti le risposte dei soggetti che hanno risposto alla tematica con una chiara scelta di indirizzarsi verso che fonti di energia rinnovabili con una netta preferenza verso quella dell’energia solare. I pannelli fotovoltaici piacciono, ma sulle case e non dovrebbero togliere spazio all’agricoltura. Sul tema del cambiamento climatico che stiamo attraversando quello che preoccupa di più sono alluvioni e inondazioni, che anche l’Italia ha sofferto ultimamente in modo devastante. Quasi unanime la risposta alla domanda su come i governi europei stanno cercando di ridurre l’impatto sul clima. Il 97% delle persone coinvolte nel sondaggio hanno risposto che bisognerebbe fare molto di più. Al talk oltre a molti rappresentati di aziende anche il Direttore del quotidiano Il tempo, Tommaso Cerno e il professore dell’università Roma Tre Roberto De Lieto Vollaro, che ci permetteranno di allargare le tematiche con punti di vista sulla sostenibilità molto più ampi. Il convegno di Rom-E quest’anno apre anche auna nuova tematica come quella agroalimentare con la presenza del consigliere delegato di Filiera Italia il Dott. Luigi Scordamaglia che ci parlerà di come il modello agroalimentare italiano è un esempio vincente per la salute e la longevità dei consumatori, nonché per la sostenibilità ambientale.