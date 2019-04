Milano Design Week: Mini festeggia gli 80 anni di Batman con una nuova batmobile al Fuorisalone

La Milano Design Week 2019 festeggia gli 80 anni di uno dei supereroi più famosi dei fumetti: Batman. Martedì 9 aprile al Cinema Teatro Manzoni, l'uomo pipistrello sarà il protagonista di una serata, organizzata da QMI Stardust in collaborazione con Warner Bros, scandita da diversi appuntamenti che avranno inizio alle ore 20.00 sino alle 23.30.

La nuova batmobile, Mini Clubman ,sarà esposta nel foyer del teatro in uno spazio progettato da Fabio Rotella. L’area di interior design total black verrà personalizzata grazie a pezzi iconici selezionati e alla creatività dell’architetto che omaggerà l'eroe di Gotham City in tutte le sue epoche, versioni e stili. Palco e platea del teatro diventeranno uno spazio unico dove il mondo dell’eroe più gothic dei fumetti e del cinema è scandito da bat-momenti.

"Lo spazio è stato completamente reinventato, ci sarà una camera da letto, l’ufficio, un salotto, un giardino e, al centro, il busto originale di Batman - spiega Fabio Rotella - L’idea è di festeggiare il compleanno dell’eroe con una serata unica e irripetibile. Resterà un ricordo per le sole 400 persone che avranno avuto la fortuna di partecipare al party.” Oltre a Rotella, parteciperanno all'allestimento dell'evento anche altre firme del design come Alessi, Antoniolupi, SKELETON by CaimiExport, Driade, Edra, FontanaArte, Kartell.

Nella serata per gli 80 anni di Batman al Fuorisalone saranno presentate anche delle creazioni esclusive sempre dedicate all'eroe di Gotham City come l’orologio limited edition creato da Gagà Milano, gli speciali black-drink al caffè Hausbrandt saranno firmati dal bartender Bruno Vanzan, le proposte black-food della chef Ambra Romani e dal suo bat-catering Ladies & Gentleman, i black-look griffati Doppelgänger e il dolce black chocolate di Callebaut.