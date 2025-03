Jaecoo 7, perché conviene l’auto plug-in hybrid

Un’auto di questo livello non può che presentare dotazioni di sicurezza all’avanguardia. Basti pensare che l’80% della struttura portante della Jaecoo 7 è realizzata in acciai altoresistenziali arricchito da zone di assorbimento degli urti a deformazione progressiva.

Della dotazione di serie fanno parte pretensionatori e limitatori di carico per tutti i passeggeri e regolazione dell’altezza per quelle anteriori, airbag anteriori, laterali e a tendina e attacchi ISOFIX per il fissaggio dei seggiolini e il trasporto in massima sicurezza dei bambini.

Il pacchetto ADAS è completo, e comprende 21 dispositivi di ausilio alla guida gestiti da una telecamera multifunzionale anteriore, che lavora in accordo con tre radar: uno a lunga distanza posizionato nella parte anteriore e due di prossimità nel posteriore della vettura. I due radar posteriori assicurano il perfetto funzionamento del Rear Collision Warning, il Rear Cross Traffic Alert al quale si somma il Rear Cross Traffic Breaking che scongiura il rischio di collisione in uscita dai parcheggi, il Blind Spot Detection, il Lane Changing Assistance e il Door Opening Warning che avvisa i passeggeri nel caso in cui questi aprano una portiera nel momento in cui sopraggiunge un’altra vettura. Attraverso il radar e la telecamera anteriore, invece, operano l’Automatic Emergency Breaking, il Front Collision Warning, il Lane Departure Warning con Emergency Lane Keeping e Intelligent Evasion System. A questi si aggiungono il Curve Speed Assistance, il Departure Ahead Inform, l’Integrated Cruise Assist con Vehicle Speed Assist Control e Intelligent Active Speed Limiting. L’insieme di questi sistemi permette il funzionamento dell’Adaptive Cruise Control e del Traffic Jam Assist, che si traducono nella guida autonoma di Livello 2.

La telecamera a 540° con funzione di simulazione auto trasparente semplifica le manovre, così come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la regolazione automatica dell’altezza dei fari.