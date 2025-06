Romana Auto: Pionieri della Mobilità Green con il Progetto Incentivi

Da sempre Romana Auto si propone come un partner affidabile per guidare gli automobilisti verso scelte consapevoli e vantaggiose

In questo scenario complesso, Romana Auto si propone come un partner affidabile per guidare gli automobilisti verso scelte consapevoli e vantaggiose. Attiva dal 1962, questa concessionaria rappresenta una delle realtà più consolidate nel panorama automobilistico romano, con una presenza capillare sul territorio grazie alle sue quattro sedi: a Roma in Piazza della Radio 35, ad Albano Laziale in Via Quarto Negroni 13, a Viterbo in Via dell'Industria 46 e l’ultima aperta in Via della Magliana 309. Romana Auto ha costruito nel tempo una solida reputazione, distinguendosi per la professionalità del servizio e per l'ampiezza dell'offerta. Specializzata nella vendita di auto dei marchi del Gruppo Stellantis, come FIAT, Lancia, Citroën, Alfa Romeo, Jeep e Abarth, la concessionaria propone anche modelli di altri importanti brand come Toyota, Volkswagen, Renault, Smart, Ford MG, DR e Hyundai. Un punto di forza particolare è rappresentato dal più grande stock di auto usate e a KM 0 disponibile nella Capitale, che permette di soddisfare le esigenze di una clientela variegata, con diverse possibilità di budget e preferenze. Ma ciò che veramente distingue Romana Auto è la capacità di offrire non solo veicoli, ma soluzioni complete di mobilità, comprensive di finanziamenti personalizzati, servizi post-vendita e coperture assicurative.