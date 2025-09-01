"Aces International Video Award", il Comune di Napoli premiato alla Mostra del Cinema di Venezia

Il Comune di Napoli ha ricevuto un importante riconoscimento all'80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel corso della cerimonia degli ACES International Video Awards (AIVA), tenutasi nello spazio della Regione Veneto presso l’Hotel Excelsior, l'Amministrazione Comunale è stata premiata grazie a un video realizzato dalla propria Web-Tv nella categoria “Legame con il contesto socio- culturale e territoriale”.



Il premio, assegnato dal Corriere dello Sport, celebra la capacità dello sport di fungere da elemento di identità, inclusione e coesione sociale."Siamo orgogliosi di questo premio - ha dichiarato l'Assessora allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante - questo riconoscimento è la conferma dell’impegno della nostra Amministrazione nel promuovere lo sport come parte integrante del tessuto sociale e culturale della città. Napoli vive lo sport come un’espressione profonda della propria identità. Non è solo competizione, ma un veicolo di speranza e di riscatto. Questo premio è un tributo a tutte le associazioni che ogni giorno lavorano per rendere lo sport un motore di crescita sociale".



L’edizione 2025 degli AIVA ha registrato una partecipazione da record, con 28 video provenienti da 4 continenti. Napoli è stata premiata insieme alla Regione Liguria che ha vinto per il tema “Inclusione sociale e promozione del fair play”.

