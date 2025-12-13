Tuttosport.com
Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 protagonista al Parlamento Europeo dell’Annual Awards Gala di ACES

L’assessora Ferrante: “Riconosciuta la nostra scelta di puntare sullo sport come strumento di crescita e coesione”
2 min
Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 protagonista al Parlamento Europeo dell’Annual Awards Gala di ACES

La città di Napoli protagonista al Parlamento Europeo di Bruxelles dell’Annual Awards Gala 2025 di ACES. L’evento, svoltosi ieri – giovedì 11 dicembre – nella sala Alcide De Gasperi, ha riunito i rappresentanti di oltre 700 comuni per celebrare l’eccellenza nella promozione dello sport, dell’inclusione, della salute e della sostenibilità. Posto d’onore per Napoli, che sarà Capitale Europea dello Sport 2026.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stata l’assessora allo Sport e Pari opportunità, Emanuela Ferrante: “Partecipare oggi al Gran Gala ACES, nel cuore del Parlamento Europeo, significa riconoscere il valore profondo che lo sport riveste nelle nostre comunità: un linguaggio universale capace di unire, includere e generare sviluppo sociale – ha commentato l’assessora Ferrante –. L’Europa celebra Amministrazioni e i territori che hanno scelto lo sport come strumento di crescita e coesione, e tra queste realtà l’Italia continua a dimostrare un impegno concreto e visionario. Il passaggio di consegne tra Tallinn e Napoli nel ruolo di Capitale Europea dello Sport rappresenta un momento simbolico di grande rilevanza: è il segno di un testimone che viaggia attraverso le città europee alimentando una cultura sportiva sempre più partecipata, sostenibile e aperta a tutte e a tutti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

