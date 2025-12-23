Arriva la maglia "Special Edition" della Guerri Napoli tra sport, storia e solidarietà

Una "Special Edition" realizzata per omaggiare i 2500 anni della città di Napoli, coniugando l’identità sportiva del territorio con la sua millenaria eredità culturale. La maglia celebrativa della Guerri Napoli è stata presentata nella sala della Loggia a Castel Nuovo (Maschio Angioino). L’iniziativa, che vede la collaborazione di Givova e Sport Media House, non è solo un tributo alla storia della città, ma ha anche un importante fine benefico: il progetto sostiene infatti la Fondazione Santobono-Pausilipon Onlus , confermando il legame indissolubile tra lo sport professionistico e la solidarietà verso i più piccoli. Alla presentazione sono intervenuti l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante , la Direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano , il direttore marketing di Givova, Gennaro Cozzolino , e il Creative Director di Sport Media House, Fausto Della Villa . Per la compagine sportiva della Guerri Napoli erano presenti il Coach Alessandro Magro , il General Manager James Laughlin, il Direttore Sportivo Alessandro Di Fede e l’atleta Savion Flagg, testimonial d’eccezione della nuova divisa. La dichiarazione dell’Assessora Emanuela Ferrante: "Questa maglia non è soltanto un capo sportivo, ma un simbolo d'orgoglio che racchiude 2500 anni di storia e di passione. Celebrare le nostre radici attraverso il basket, sostenendo al contempo un’eccellenza come il Santobono-Pausilipon, dimostra la potenza sociale del nostro sport. Questo evento rappresenta un tassello fondamentale nel percorso che ci vede protagonisti: Napoli si sta preparando a vivere la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 . Vogliamo che lo sport sia il motore della rinascita e della visibilità internazionale della nostra città, portando i nostri valori e la nostra identità sul tetto d'Europa".

"Obiettivo valorizzare il Vesuvio come simbolo d’identità"

Le parole degli intervenuti alla presentazione. Alessandro di Fede, Direttore Sportivo Guerri Napoli: “L’idea nasce un po’ di tempo fa con l’obiettivo di valorizzare il Vesuvio come simbolo dell’identità e dell’energia di Napoli. Fondamentale è stato il contributo creativo di Savion Flagg, di cui abbiamo riscoperto la visione artistica, sensibilità e professionalità, dando un’anima forte al progetto poi sviluppato insieme a Bey Studio e Givova. Il risultato finale unisce sport e solidarietà: le maglie firmate dai giocatori saranno messe all’asta e il ricavato devoluto in beneficenza al Pausillipon Santobono”. Alessandro Magro coach Guerri Napoli: “Tante volte dimentichiamo quanto siamo fortunati. Sapere che con così poco possiamo rendere felici dei bambini ci deve far riflettere. Mi sento fortunato a rappresentare questa squadra. Non si può definire Napoli con una parola. Napoli è travolgente, passione, voglia di riscatto. È bello condividere questo sogno. C’è la voglia di far bene, ho avuto la fortuna di girare tanto. Credo che nella vita le cose cambino quando devono, trovarmi qui adesso mi da grandi responsabilità Ci teniamo a fare da veicolo sociale. Saremo sempre disponibili in qualsiasi evento di natura solidale. Ogni giorno divento sempre pia figlio del Vesuvio, voglio starci per molto e provare a lasciare il segno perché questa città è meravigliosa”.