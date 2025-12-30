De Giorgi, la carriera da giocatore e da allenatore

Quella di Ferdinando De Giorgi è stata una lunga carriera da palleggiatore costellata di successi, ottenuti sia nei club dove ha militato, sia in Nazionale. Oltre vent’anni di attività, vincendo tra le altre cose un campionato con la Panini Modena (1986-1987), due Coppe Italia (1995-1996 e 2001-2002), una Supercoppa Italiana (1996), una Coppa delle Coppe (1996-1997), una Supercoppa Europea (1996) e una Coppa Cev (1995-1996 e 2001-2002) con Cuneo. A questo, poi, vanno aggiunte le 330 presenze in Nazionale (al settimo posto con Luca Cantagalli e Andrea Sartoretti), vivendo da parte integrante della “Generazione di Fenomeni” il periodo d’oro del volley azzurro agli ordini di Julio Velasco, e conquistando la bellezza di tre titoli mondiali tra il 1990 e il 1998 (Rio de Janeiro 1990, Atene 1994 e Tokyo 1998), un’edizione dei Campionati Europei (Stoccolma 1989) e 5 World League (Osaka 1990, Milano 1991, Genova 1992, Milano 1994 e Rio de Janeiro 1995). Nel 2001 ha vissuto la sua prima esperienza nelle vesti di allenatore-giocatore, a Cuneo, per poi abbandonare in modo definitivo l’attività agonistica nella stagione 2002-03.