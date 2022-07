Cirio, il Piemonte rientrerà in partita

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "C'è, eccome" la volontà della regione Piemonte di rientrare nella partita delle Olimpiadi invernali: lo sottolinea il neogovernatore Alberto Cirio a margine della sua prima Conferenza delle Regioni, aggiungendo che "stiamo predisponendo un dossier interno che vogliamo presentare agli assegnatari". "Le scelte del Comune di Torino non le ho condivise - ha osservato - ma credo di poter far rientrare il Piemonte nei giochi. Non mi muovo adesso perchè ora bisogna tifare Italia, affinché Milano ottenga le Olimpiadi e io, un minuto dopo, presenterò il dossier sui nostri impianti che sono ancora molto efficienti e all'avanguardia. Credo che potrà prevalere il buon senso", ha concluso.