Us Open: Federer ko, Serena semifinale

(ANSA) - ROMA, 4 SET - Roger Federer si ferma ai quarti di finale degli Us Open di tennis. Il 38enne svizzero numero 3 in Atp è stato eliminato dopo cinque set dal bulgaro n.78 al mondo Grigor Dimitrov: 3-6 6-4 3-6 6-4 6-2 il punteggio. Accede facilmente alle semifinali invece Serena Williams. La statunitense n.8 in Wta ha battuto con un facile 6-1 6-0 la cinese n.18 al mondo Qiang Wang. Oggi in programma le sfide tra Matteo Berrettini e il francese Gael Monfils e tra la svizzera Belinda Bencic e la croata Donna Vekic.