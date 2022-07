Coni: Di Rocco, mondo sport è unito

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 15 SET - "Malagò è bravo a gestirsi le sue cose ma al momento penso solo alla mia Federazione e alla Nazionale in vista del Mondiale. Spero per lui che ne esca bene, si è parlato molto del Coni ma il Coni è un'insieme di federazioni che agiscono sul piano tecnico e non ha nulla a che vedere con la politica. L'importante è che tutto il movimento sportivo sia unito e a quanto mi risulta lo è". È il commento all'ANSA del presidente della FederCiclismo, Renato Di Rocco, sulle due lettere inviate al Cio da Giovanni Malagò. Di Rocco, intervenuto alla presentazione delle squadre per il Mondiale nello Yorkshire, è d'accordo con il ct Cassani: "siamo forti ma non siamo i favoriti. Gli avversari sono fortissimi e diventano sempre di più ma speriamo di avere il guizzo giusto".