(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Tamponi Covid 19 negativi per tutto il gruppo squadra dal laboratorio di Avellino ma tre casi di positivita' tra i giocatori, al gene E ed N, al tampone rapido effettuato a Roma, presso il campus Biomedico: e' questo il punto in casa Lazio, apprende l'ANSA da fonti bianconcelesti Dopo le differenze di risultato tra i test effettuati per il campionato e quelli Uefa, la societa' romana si e' rivolta a un secondo laboratorio (ANSA).